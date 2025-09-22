Зубастая рептилия жестоко расправилась с ребенком под толщей воды

В Малайзии крокодил напал на 12-летнего рыбака, утащив его из лодки. Тело мальчика с характерными ранами было найдено в реке спустя некоторое время. Об этом также сообщает Free Malaysia Today .

В Малайзии произошла трагедия: крокодил утащил в воду 12-летнего Арифа Фахми Аймана Тинггала, когда тот рыбачил в лодке. Очевидец сообщил, что видел мальчика, а затем услышал крик и обнаружил его исчезновение. Он сразу же вызвал спасателей.

Поисковая группа нашла тело Тинггала примерно в десяти километрах от места происшествия. На груди мальчика были видны следы от зубов крокодила. Предполагается, что рептилия напала на него, схватила и утащила под воду. Но спасти ребенка не удалось.

