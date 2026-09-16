Абхазия вместо Сочи: туристов стало меньше, но ротавирус и такси за ₽10 тыс. остались

Абхазия в 2026 году стала популярной альтернативой российским черноморским курортам, но турпоток в республику упал на 7% после рекордного 2025 года. С января по август ее посетили 660 тыс. человек, хотя прогнозировалось до 2 млн. Об этом сообщил министр туризма Абхазии Астамур Логуа, данные приводит АТОР.

Причины спада: новые правила пересечения границы с детьми (позже смягчены), нестабильная работа аэропорта Сочи из-за режима «Ковер», а также бензиновый кризис в августе. Таксист Астан предположил, что многие просто не доехали из-за очередей на заправках. Гид Астамур подтвердил, что туристов заметно меньше, но выразил надежду на продолжение сезона.

Несмотря на это, турагенты фиксируют рост спроса на сентябрь и октябрь, а цены выросли. Корреспондент MSK1.RU выяснил, с чем сталкиваются отдыхающие: в бюджетных отелях скудные завтраки, в море попадает канализация, из-за чего туристы подхватывают ротавирус. В кафе на центральном пляже Гудауты нет туалета, а таксисты просят до ₽10 тыс. до Нового Афона. Водитель Бесик заверил, что местные рады туристам, но призвал соблюдать рамки приличия. Туристы из Донбасса и Краснодарского края признались, что выбрали Абхазию из-за недоступности Крыма и дешевизны по сравнению с Сочи.