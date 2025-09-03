Абхазские кафе и рестораны удивили россиян новыми правилами посещения

Российские туристы в Абхазии столкнулись с необычной для республики практикой — платным входом в кафе и системой депозитов. Об этом порталу АБН24 рассказала одна из отдыхающих в республике.

Так, например, попасть в ресторан теперь можно минимум за 1 тыс. рублей, а в некоторых заведениях депозит составляет 1,5 тыс., несмотря на то, что отдыхающий хочет просто выпить чашку кофе.

По словам россиянки, такой подход представителей ресторанного бизнеса в Абхазии пугает туристов и многие просто уходят без заказа. Путешественники отмечают, что подобные меры могут навредить имиджу региона, особенно в сравнении с более гостеприимными направлениями.

Однако, как пишет издание, новые условия не сказались на общей туристической картине Абхазии. По количеству отдыхающих республика минувшим летом уже обогнала Турцию.

