Adidas подал заявку на регистрацию логотипа в России

Компания Adidas, занимающаяся производством спортивной экипировки, обратилась в Роспатент для регистрации своего фирменного логотипа. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

Согласно документам, заявка была направлена в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11 июля. Регистрация товарных знаков Adidas охватывает различные категории МКТУ, включая №3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 28 и 35. Это дает право компании на производство и реализацию широкого спектра товаров, таких как одежда, обувь, аксессуары для спорта, ювелирные изделия и парфюмерия.

Напомним, что весной 2022 года Adidas временно прекратила деятельность своих розничных точек в России, однако продолжала вносить арендные платежи. Впоследствии, в октябре, было принято решение об окончательном уходе с российского рынка.

После ухода компания продолжала реализацию продукции через дистрибьюторов, а также сдавала в субаренду часть офисных и складских помещений. По сведениям из прессы, рассматривался вариант передачи российского подразделения иностранному инвестору.

Ранее сообщалось, что производитель популярных игрушек Лабубу намерен зарегистрировать товарный знак в России.