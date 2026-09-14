Россиянка с подругой отдохнула в Адлере в сентябре и поделилась впечатлениями. По ее словам, отдых в это время может быть более бюджетным: после середины сентября цены на апартаменты снижаются, а море остается достаточно теплым. Об этом сообщает портал 93.RU .

Туристка остановилась в апартаментах рядом с морем и железнодорожным вокзалом. Жилье в сентябре стоило заметно дешевле, чем летом. Море не разочаровало: сначала вода показалась прохладной, но через несколько минут купаться стало комфортно. Большую часть вечеров девушки проводили на набережной Адлера, где есть прогулочная зона с кафе и магазинами. Отдельно автор отметила закаты над морем. При этом она предупредила, что в популярных у отдыхающих местах цены завышены — например, коктейли на набережной стоили ₽300–350. Сувениры покупали в центре Сочи и парке «Ривьера», где нашли более доступные варианты.

Во время поездки туристки посетили Адлерский парк и «Альпака Парк» (экскурсия — ₽1000 с человека), а также съездили в Красную Поляну, Эстосадок и центр Сочи. Питались в основном в апартаментах с кухней, но рядом не оказалось привычного количества сетевых магазинов и кофеен: до «Пятерочки» идти около 25 минут, кофе покупали в местных кафе по завышенным ценам. Несколько раз обедали в кафе «Илиада» у вокзала — доступные цены и хорошее качество. В магазине «Манго» покупали сушеную рыбу, которую оценили настолько, что взяли еще одну порцию с собой. Суши в «Суши Мастере» не понравились, а пиццерия «Сицилия» запомнилась уютной атмосферой и пиццей «Четыре сезона».

Погода в конце сентября переменчива: были прохладные и пасмурные дни, но в целом тепло, временами жарко. Пляжи отличаются: платные ухоженнее, бесплатные — грязнее. Общее впечатление: в туристических местах все классно, но на обычных улицах встречаются грязь, навязчивые продавцы и сомнительные личности. Однако море и солнце сгладили минусы, и путешественница планирует вернуться.