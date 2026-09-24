Аэропорт Сургута запретил снимать самолеты: кого коснется ограничение?

Аэропорт Сургута обратился к пассажирам с просьбой воздержаться от фото- и видеосъемки самолетов, техники и объектов на перроне. Соответствующее объявление опубликовано в официальном канале воздушной гавани в «МАКСе».

Ограничение объяснили обеспечением авиационной безопасности. При этом в сообщении не указано, какая ответственность предусмотрена за нарушение, — администрация рассчитывает на сознательность путешественников.

Запрет на съемку закреплен в Федеральных авиационных правилах «Требования авиационной безопасности к аэропортам» (подпункт «б» пункта 16, утверждены приказом Минтранса РФ № 142 от 28 ноября 2005 года). Однако это ограничение касается профессиональной фото- и видеофиксации. Обычных пассажиров, снимающих на смартфоны, никто не штрафует.