Air Arabia исчезла из расписания: почему октябрьские рейсы из Москвы в Шарджу пропали?

Air Arabia убрала все октябрьские рейсы из Москвы в Шарджу

Общество

Авиакомпания Air Arabia убрала из системы бронирования все рейсы из Москвы в Шарджу на октябрь. Ранее перевозчик обещал начать полеты с 8 октября. Туристы обнаружили проблему в пятницу: на ноябрь, декабрь и январь билеты есть, а октябрьские рейсы стали недоступны. Об этом сообщают клиенты авиакомпании в социальных сетях.

По словам путешественников, до недавнего времени на сайте отображался один рейс в день G9798 начиная с 8 октября, однако затем октябрь «опустел». Официальных заявлений ближневосточный лоукостер не делал. Россияне пытаются выяснить статус рейсов в индивидуальном порядке. Одна из туристок уточнила, что рейсы отменены по операционным причинам. Другой пассажир получил от представителя противоречивую информацию: сначала ему подтвердили вылет на 22 октября, но после упоминания об отсутствии рейса на сайте ответ изменился — вылет не подтвержден, так как рейс не найден. У части путешественников планы остаются подвешенными.

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