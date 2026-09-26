Air Arabia исчезла из расписания: почему октябрьские рейсы из Москвы в Шарджу пропали?

Авиакомпания Air Arabia убрала из системы бронирования все рейсы из Москвы в Шарджу на октябрь. Ранее перевозчик обещал начать полеты с 8 октября. Туристы обнаружили проблему в пятницу: на ноябрь, декабрь и январь билеты есть, а октябрьские рейсы стали недоступны. Об этом сообщают клиенты авиакомпании в социальных сетях.

По словам путешественников, до недавнего времени на сайте отображался один рейс в день G9798 начиная с 8 октября, однако затем октябрь «опустел». Официальных заявлений ближневосточный лоукостер не делал. Россияне пытаются выяснить статус рейсов в индивидуальном порядке. Одна из туристок уточнила, что рейсы отменены по операционным причинам. Другой пассажир получил от представителя противоречивую информацию: сначала ему подтвердили вылет на 22 октября, но после упоминания об отсутствии рейса на сайте ответ изменился — вылет не подтвержден, так как рейс не найден. У части путешественников планы остаются подвешенными.