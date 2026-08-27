Актриса Исакова попала под дождь из-за сбоя в такси: машина была в другом городе, сервис списал деньги за отмену

Актриса Виктория Исакова рассказала о конфликте с сервисом такси во время поездки в Калининград на фестиваль короткометражного кино «Короче». При вызове машины возникла путаница с адресом.

Исакова заказала такси и ждала его под дождем. Приложение показывало, что водитель уже на месте, но найти автомобиль актриса не смогла. Выяснилось, что машина приехала по тому же адресу, но в подмосковном Красногорске.

После этого Исакова вызвала другое такси, однако ситуация повторилась. Сервис дважды списал с нее деньги за отмененные заказы. Сначала служба поддержки отказывалась возвращать средства. Позже актриса отправила скриншот с адресом, и сотрудники сервиса признали ошибку. Деньги вернули. В своем Telegram-канале Исакова написала, что отправила скрин, после чего ей принесли извинения и отменили списание.