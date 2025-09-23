Актриса Надежда Ангарская объяснила, как попала в финансовую пирамиду

Несколько лет назад звезда Comedy Woman Надежда Ангарская стала жертвой финансовой пирамиды, лишившись столичной квартиры. Своей историей она поделилась в программе «Звезды сошлись».

По словам актрисы, в 2018 году она по совету приятеля инвестировала средства в сомнительный проект, оказавшийся финансовой пирамидой. Ангарская отметила, что на этот шаг ее подтолкнули финансовые трудности. Инвестиции в систему продолжались около двух лет, что привело к серьезным долгам.

«У меня была квартира, которую я первую купила в Москве. И в итоге мне ее пришлось продать, чтобы закрыть все долги и кредитные карты, потому что в этой пирамиде было четыре миллиона. Карточки кредитные на 900 тысяч рублей», — рассказала юмористка.

Она уточнила, что факт существования пирамиды еще не доказан, ведется расследование. При этом актриса поддерживает отношения с другом, который и предложил ей инвестиции. По ее мнению, люди, участвующие в подобных схемах заработка, несут полную ответственность за свои поступки.

Ранее комик Илья Соболев заявил, что никогда не зарабатывал чемодан денег.