Юрист Александр Манько в беседе с « Абзацем » разъяснил, как действовать покупателю, если на кассе ему отказывают в продаже товара по акционной цене, ссылаясь на окончание скидки. По его словам, если в рекламе или на ценнике не указаны сроки проведения акции, продавец вводит потребителя в заблуждение и обязан продать товар по заявленной стоимости.

Специалист пояснил, что законодательство требует обозначать период действия акционных предложений. Если дата окончания не зафиксирована, товар должен реализовываться по сниженной цене, пока он находится в продаже. В случае отказа Манько рекомендовал сначала обратиться к администратору магазина и указать, что отсутствие сроков акции является нарушением закона, а в качестве доказательства использовать фотографию ценника или рекламного объявления. Если это не помогает, юрист советует предупредить о намерении подать жалобу в ФАС или Роспотребнадзор. По его опыту, после упоминания возможной проверки и крупного штрафа администраторы мгновенно находят нужное решение на кассе.