Алабай в лифте и хаски на батарее: кинолог перечислил породы, которым категорически не место в квартире

Кинолог международной категории Владимир Уражевский в беседе с « Абзацем » посоветовал желающим завести собаку отказаться от содержания в квартире крупных и очень пушистых пород, а также животных, выведенных для охоты или охраны скота. По его словам, условия проживания должны соответствовать характеристикам и особенностям питомца.

Специалист пояснил, что среднеазиатской овчарке в квартире слишком тесно, а сибирские хаски отличаются активным нравом и любят преодолевать большие расстояния, поэтому им комфортнее на собственной территории. Ездовые породы, такие как самоед, аляскинский маламут и хаски, обладают густой шерстью, им жарко в помещении, и для них предпочтительнее загородный дом. Кавказскую и среднеазиатскую овчарку также не рекомендуется заводить в квартире — они подходят только для частных строений, требуют серьезного ухода, а их мытье превращается в целое приключение. Кроме того, эти собаки отбираются по рабочим качествам и могут с трудом переносить поездки в лифте с соседями.

Доберманов и ротвейлеров, по словам Уражевского, часто заводят в квартирах из-за короткой шерсти, однако лучше содержать их в частном доме с возможностью постоянного проживания внутри зимой. Эти питомцы нередко обладают холеричным характером и высокой активностью, им требуются длительные прогулки и профессиональная дрессировка. Оптимальным условием для них считается собственная территория, но в вольере зимой такой собаке будет слишком холодно.