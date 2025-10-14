Алек Болдуин и брат попали в аварию на Манхэттене: внедорожник врезался в дерево

Известный голливудский актер Алек Болдуин и его брат Стивен стали участниками дорожного происшествия в понедельник в Ист-Хэмптоне.

По информации издания TMZ, автомобиль марки Range Rover, в котором находились братья, совершил столкновение с деревом.

В СМИ появились фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены оба Болдуина, осматривающие свой автомобиль под дождем. На кадрах видно, что в результате инцидента машина получила повреждения передней части — бампера и капота. После оформления происшествия правоохранительными органами актер и его брат покинули место ДТП на другом автомобиле. На данный момент не установлено, кто из них находился за рулем в момент аварии.

