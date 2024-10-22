Американца избавили от смертной казни в последний момент

17 октября в США должны были казнить мужчину, обвиняемого в смерти двухлетней дочери, сообщает издание The Washington Post.

Девочка упала с кровати, а утром отец обнаружил ее мертвой.

Вскрытие показало, что у ребенка был синдром детского сотрясения.

В смерти малышки обвинили ее отца. Но эксперты установили, что совершить такое преступление невозможно, так как существование данного синдрома не доказано.

Юристам удалось добиться отмены наказания, они дошли до Верховного суда США.

Конгресс штата Техас выступил в поддержку обвиняемого. Политики придумали, как помочь приговоренному. Его обязали его явиться в Конгресс для разъяснительной беседы за 90 минут до казни.

Приговор был отменен.

Ранее сообщалось о том, что жителя США могут казнить за преступление, которое невозможно совершить.