Ученые обнаружили, что повышенный уровень аминокислоты тирозина у мужчин связан с меньшей продолжительностью жизни. У женщин такой зависимости не выявлено. Результаты публикует ScienceDaily.

В анализ включили данные более 270 тыс. участников британского биобанка. Исследователи из Гонконга и Джорджии использовали метод менделевской рандомизации, который помогает оценивать возможную причинно-следственную связь.

Выяснилось, что мужчины в среднем имеют больше тирозина в крови. Это может частично объяснять разницу в продолжительности жизни между полами. При этом родственная аминокислота фенилаланин после учета тирозина влияния на долголетие не показала.

Прямую причинно-следственную связь ученые не доказывают. Среди возможных механизмов называют инсулинорезистентность и особенности стрессового ответа. Точные причины еще предстоит установить.