Амулет, который старше христианства? Находка во Франкфурте-на-Майне переписывает историю Европы

Во Франкфурте-на-Майне исследуют уникальный амулет, который может стать самым ранним доказательством распространения христианства в Европе. Артефакт обнаружили на месте древнеримского города Нида, существовавшего в начале первого тысячелетия. Об этом пишет ИА ЕЛЬ .

По мнению ученых, находка способна отодвинуть предполагаемую дату появления христианства в регионе как минимум на полвека. Амулет оказался значительно старше всех известных аналогов. С помощью рентгенограммы внутри обнаружили серебряную фольгу с гравировкой, однако вскрыть ее не удалось. Виртуальную модель надписи получили благодаря компьютерной томографии. Как выяснилось, текст на амулете начинается с восхваления апостола Тита и Иисуса Христа. Предполагается, что изделие должно было защищать своего владельца, причастного к христианству.