Амулеты, обереги и подковы не освящают никогда: священник рассказал, что нельзя нести в храм на Медовый Спас

Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой в беседе с « Известиями » рассказал, что на Медовый Спас категорически запрещено приносить в храм для освящения амулеты, обереги, подковы и любые другие сомнительные ритуальные предметы. Церковь приравнивает это к магии и язычеству, поэтому подобные вещи не освящаются ни в один из дней года.

В этот праздник традиционно освящают мед, однако священнослужители не будут строго требовать убрать из корзинок другие продукты — помидоры, абрикосы, яблоки или апельсины также окропят водой, даже если их наличие вызовет у духовенства удивление. Под полным запретом для освящения находятся алкогольные напитки, мясные продукты, деньги, украшения и бытовые предметы. Священник пояснил, что церковное благословение направлено на освящение даров природы и выражение благодарности Богу за плоды труда. Освященный мед не должен восприниматься как замена молитве и вере или выступать в роли магического артефакта. Суть праздничной традиции — в добром отношении к ближним и духовной благодарности.