Аналитики выяснили зарплатные ожидания выпускников вузов РФ

Согласно исследованию, проведенному аналитиками СК10 и hh.ru, и имеющемуся в распоряжении «Ленты.ру», примерно 10% молодых специалистов без опыта работы надеются на заработную плату в несколько сотен тысяч рублей.

Как передает издание, около 26% выпускников вузов, участвовавших в опросе, оценивают свои трудовые навыки скромнее, ожидая доход в диапазоне 40-60 тыс. руб. Чуть меньшая доля, около 24%, рассчитывает на оплату труда от 60 до 80 тыс. руб. 17% выпускников хотели бы получать от 80 до 100 тыс. руб., а 13% претендуют на зарплату от 100 до 300 тыс. руб.

Среди обладателей среднего профессионального образования наблюдается схожая картина: 28% согласны на 40-60 тыс. руб., 22% — на 60-80 тыс. руб., 15% — на 80-100 тыс. руб., и 12% рассчитывают на зарплату в пределах 100-300 тыс. руб.

Елена Мачихина, HR-директор СК10, отметила, что ожидания выпускников начинаются от 70 тыс. руб., что в целом соответствует рыночным предложениям. Она добавила, что молодые специалисты активно изучают рынок труда и осознают, на какой уровень оплаты труда они могут рассчитывать в начале карьеры.

По ее словам, при наличии активности, мотивации и дисциплины, молодой сотрудник способен достичь первых результатов и увеличить свой доход на 20-30% уже в течение первого года работы.

Ранее сообщалось, что в Московской области медианная зарплата превысила 78 тыс. руб.