Анализы были в норме, но усталость не проходила: мужчина рассказал, как пропустил первые признаки рака крови

Мужчина много лет активно занимался спортом, но к Рождеству 2023 года заметил необычный упадок сил. Ему стало трудно подниматься по лестнице и обходиться без дневного отдыха, хотя раньше физические нагрузки давались легко. Первые анализы крови не выявили отклонений. Позже к постоянной усталости добавились расстройство желудка, ночная потливость, потеря аппетита и веса. На конечностях появлялись крупные синяки: по словам Уотсона, одна рука из-за гематом выглядела так, будто на неё надет чёрный рукав.