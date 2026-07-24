Анемия, стресс и остановка роста зубов: ученые прочли по костям историю вымирания целого народа

Ученые восстановили картину болезней, преследовавших жителей перуанских Анд около 2500 лет назад. Раскопанное в 2011 году кладбище на левом берегу реки Супе дало богатый материал: из 67 хорошо сохранившихся захоронений 47 принадлежали детям младше восьми лет. Об этом пишет ИА ЕЛЬ .

По оценкам историков, некрополь относится к 500–400 годам до н. э. — переходному периоду, когда крупные церемониальные центры уступали место светским правлениям, а население переселялось в небольшие укрепленные поселения на вершинах холмов. Анализ останков показал, что самой распространенной причиной детской смертности была анемия. Те, кому удавалось дожить до более взрослого возраста, тоже страдали этим недугом, но выживали. Дети болели хроническими заболеваниями и инфекциями, испытывали сильный стресс. На костях исследователи обнаружили поражения глазниц — характерные маркеры анемии, а также следы остановки роста зубов, вызванной периодами тяжелого стресса или травмами, и другие дефекты.

Доктор Луис Пезо-Ланфранко отметила, что, судя по полученным данным, выживать в ту эпоху было крайне трудно. К основным причинам ранней смертности исследователи отнесли высокую плотность населения, полное отсутствие санитарных условий и хронический дефицит питательных веществ.