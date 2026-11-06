Анталья для россиян, Сиде для немцев, Бодрум для британцев: как Турция поделила курорты

«Турпром»: Турцию захлестнула волна битв за отели пугающих масштабов

Общество

За первые девять месяцев 2026 года Турция приняла 49 млн 132 тыс. туристов — это исторический максимум для страны, а доходы туристического сектора за указанный период достигли $51,27 млрд. Об этом сообщает «Турпром».

Лидерами по числу прибытий остаются Россия, Германия и Великобритания: российские граждане совершили 5,7 млн поездок, немецкие туристы — 5,17 млн, британские — 3,2 млн. Эти три страны обеспечили основной поток на побережье Средиземного и Эгейского морей.

Эксперт Александр Гордиец отметил, что национальные потоки распределяются по разным курортным зонам: россияне чаще выбирают отели Анталийской Ривьеры, включая Белек и Кемер, немцы предпочитают инфраструктуру Сиде и Аланьи, а британцы концентрируются на Эгейском побережье — в Мармарисе, Фетхие и Бодруме. При этом отдых для российских туристов в среднем на 15–30% дороже, чем для европейских. Разница обусловлена экономическими факторами: европейские туроператоры выкупают места в отелях за год до сезона, обеспечивая гостиницам крупные предоплаты в твердой валюте, а российские бронирования носят более импульсивный характер и совершаются ближе к лету, когда тарифы достигают пика.

Дополнительным фактором роста цен для граждан РФ стали логистические ограничения: из-за закрытия воздушных пространств увеличилась длительность рейсов и стоимость авиабилетов в составе турпакета, а российские чартеры несут более высокие расходы на перевозку, чем европейские лоукостеры. Отельеры также учитывают сезонность российского потока, стремясь получить максимальную маржу в короткие периоды летнего и осеннего спроса.

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