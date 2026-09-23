Антананариву за ₽570 тыс. и Казань за ₽2745: самый дорогой и дешевый перелет осени

Сервис «Авиасейлс» раскрыл данные о самых дорогих и популярных авиабилетах из Москвы на осенние школьные каникулы (26 октября — 3 ноября). Самым дорогим билетом в одну сторону стал перелет в Кейптаун (ЮАР) за ₽481 тыс., а самым дорогим маршрутом туда-обратно — Москва — Антананариву (Мадагаскар) за ₽570 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе площадки, передает АГН « Москва ».

Среди внутренних направлений москвичи чаще всего бронируют Минеральные Воды (13%), Калининград (12%) и Сочи (11%). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург и Махачкала. Самый дорогой билет по России куплен во Владивосток — туда-обратно за ₽206 487. Самым дешевым стал перелет в Казань за ₽2745 в одну сторону, а билет в Санкт-Петербург туда-обратно обошелся в ₽5590.

Самыми «детскими» направлениями по России названы Мурманск (14% пассажиров с детьми), Екатеринбург (14%) и Санкт-Петербург (12%). За рубежом в топе — Узбекистан и Турция: чаще всего бронируют Ташкент (7%), Ургенч (5%) и Анталью (4%), также в пятерке Бухара и Стамбул. Самый дорогой зарубежный билет туда-обратно куплен в Антананариву (₽569 996), следом идут Кейптаун (₽480 974 в одну сторону) и Белград (₽468 322 туда-обратно). Дешевле всего улететь в Гомель (₽3041), Анталью (₽4762) и Брест (₽6341 туда-обратно). Среди зарубежных стран самая высокая доля пассажиров с детьми — в ОАЭ (20%), Китае (13%) и Египте (10%).