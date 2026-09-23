Антананариву за ₽570 тыс. и Казань за ₽2745: самый дорогой и дешевый перелет осени

АГН «Москва»: самый дорогой билет из Москвы на каникулы купили за ₽481 тыс.

Общество

Сервис «Авиасейлс» раскрыл данные о самых дорогих и популярных авиабилетах из Москвы на осенние школьные каникулы (26 октября — 3 ноября). Самым дорогим билетом в одну сторону стал перелет в Кейптаун (ЮАР) за ₽481 тыс., а самым дорогим маршрутом туда-обратно — Москва — Антананариву (Мадагаскар) за ₽570 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе площадки, передает АГН «Москва».

Среди внутренних направлений москвичи чаще всего бронируют Минеральные Воды (13%), Калининград (12%) и Сочи (11%). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург и Махачкала. Самый дорогой билет по России куплен во Владивосток — туда-обратно за ₽206 487. Самым дешевым стал перелет в Казань за ₽2745 в одну сторону, а билет в Санкт-Петербург туда-обратно обошелся в ₽5590.

Самыми «детскими» направлениями по России названы Мурманск (14% пассажиров с детьми), Екатеринбург (14%) и Санкт-Петербург (12%). За рубежом в топе — Узбекистан и Турция: чаще всего бронируют Ташкент (7%), Ургенч (5%) и Анталью (4%), также в пятерке Бухара и Стамбул. Самый дорогой зарубежный билет туда-обратно куплен в Антананариву (₽569 996), следом идут Кейптаун (₽480 974 в одну сторону) и Белград (₽468 322 туда-обратно). Дешевле всего улететь в Гомель (₽3041), Анталью (₽4762) и Брест (₽6341 туда-обратно). Среди зарубежных стран самая высокая доля пассажиров с детьми — в ОАЭ (20%), Китае (13%) и Египте (10%).

Читайте также

Легендарная Creta возвращается: россиянам назвали цену новой Hyundai

Бактерия из кимчи может связывать нанопластик: ученые получили неожиданный результат

Книги теряют тираж, но не читателей: что происходит с печатными изданиями в России

Книги теряют тираж, но не читателей: что происходит с печатными изданиями в России

«Просто сфотографировал» — и оказался под угрозой суда: МВД раскрыло опасную схему

Сочи обходит Анапу и Туапсе: раскрыт секрет привлекательности курорта для дорогих отелей

Обрезка гортензий осенью: какие виды можно стричь, а какие лучше не трогать

Обрезка гортензий осенью: какие виды можно стричь, а какие лучше не трогать

Лидар на крыше и 230 км на батарее: Минпром КНР рассекретил флагманский Geely Starship 7

«Хотел порадовать мать». Под Омском мужчине дали срок за кражу цветов и плюшевого медведя

«Хотел порадовать мать». Под Омском мужчине дали срок за кражу цветов и плюшевого медведя

Березовый и Маркова получат новый маршрут: автобусы свяжут поселки с Иркутском

Депутаты Мособлдумы: «Участие в выборах — это возможность напрямую влиять на будущее»

Депутаты Мособлдумы: «Участие в выборах — это возможность напрямую влиять на будущее»

Чай с печеньем вместо еды: женщине разрешили только десерт из-за болезни желудка

Чай с печеньем вместо еды: женщине разрешили только десерт из-за болезни желудка

Россиянин спас мать и сына из машины, упавшей в бурную реку в Северной Осетии

Добавьте mosregtoday.ru в избранное