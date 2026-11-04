Антарктида без больниц и связи: почему россияне выбирают самые труднодоступные места планеты

Россияне все чаще выбирают для отдыха труднодоступные направления, где главную роль играет природа. Об этом «Газете.Ru » рассказала основатель и владелец туристической компании премиального сегмента JSP Business Travel Виктория Печенкина.

По ее словам, среди востребованных и одновременно сложных для посещения мест — Антарктида, Арктика, включая Шпицберген, Гренландия, Галапагосские острова, Бутан, Патагония и индонезийский архипелаг Раджа-Ампат. Главная сложность таких поездок — необходимость автономно существовать вдали от привычной инфраструктуры.

В Антарктиде, отметила эксперт, нет привычных больниц: при серьезных проблемах со здоровьем эвакуация из-за погоды может занять несколько дней, поэтому нужна специальная страховка. Капитану экспедиционного судна приходится менять маршрут с учетом ледовой обстановки и штормов. Для Гренландии потребуется большой запас времени: там передвигаются самолетами, вертолетами и судами, а зимой — снегоходами и собачьими упряжками; за пределами поселков связи нет, а для выхода на ледниковый щит нужны разрешения. На Раджа-Ампат важно заранее продумать логистику — перелет, наземный трансфер, судно и еще один трансфер до удаленного отеля. В Бутане туристов ждет высокогорье: трекинговые маршруты проходят на большой высоте, поэтому нужны акклиматизация и сопровождение аккредитованного гида.

В удаленных регионах структура расходов отличается от курортной: значительную долю затрат составляет транспорт — аренда каюты на ледоколе, вертолетные трансферы, внутренние чартеры и лодки Zodiac, и эти расходы нередко превышают стоимость проживания. Для Антарктиды, Гренландии и Арктики подходят круизы на небольших экспедиционных судах: лайнерам вместимостью более 500 пассажиров запрещено высаживать туристов на берег, а с одного судна на суше одновременно могут находиться не более 100 человек. Для Бутана, Патагонии и сложных треккингов Печенкина советует выбирать индивидуальные программы с местными экспертами, а на Раджа-Ампат удобнее всего путешествовать на яхте.