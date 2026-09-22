Антибиотики при ОРВИ у ребенка: педиатр Тимаков объяснил, почему это главная ошибка родителей

Педиатр Евгений Тимаков назвал самостоятельное применение антибиотиков при лечении ОРВИ у ребенка одной из главных родительских ошибок. В беседе с kp.ru врач пояснил, что такие препараты не борются с вирусами. По его словам, высокую температуру вызывают именно вирусы, тогда как антибиотики действуют только на бактерии.

Бактериальная инфекция, как правило, присоединяется позже. Поэтому прием таких лекарств без назначения врача в первые дни болезни не приносит пользы и лишь усиливает токсическую нагрузку на организм.

Тимаков также напомнил об антибиотикорезистентности. Чем чаще используются антибиотики, тем хуже в дальнейшем бактерии реагируют на них. По словам педиатра, в таком случае подобные препараты могут со временем перестать действовать.