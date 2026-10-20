Антибиотики в животноводстве: как остатки лекарств в еде лишают людей эффективного лечения?

Эксперт Холод: антибиотики в животноводстве ведут к устойчивости бактерий

Общество

Широкое применение антибиотиков в животноводстве способствует появлению устойчивых к лекарствам бактерий, что в дальнейшем может затруднить лечение инфекционных заболеваний у людей. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

По словам специалиста, антибиотики активно используются в промышленном животноводстве для предотвращения заболеваний среди животных. Остатки препаратов могут попадать в продукты питания, которые затем употребляют люди. Холод объяснил, что бактерии у человека и животных примерно одинаковые — прежде всего речь идет об обычных стрептококках, стафилококках и других, и возникают штаммы, устойчивые к антибиотикам. Эксперт отметил, что бактерии быстро сменяют поколения и способны приспосабливаться к препаратам, которые ранее эффективно их уничтожали. В результате действие антибиотиков ослабевает, а лечение некоторых инфекций становится сложнее.

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