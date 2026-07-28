Антициклон, никаких дождей и вода как парное молоко: погода на первые выходные августа удивит

Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с Агентством городских новостей « Москва » пообещала жителям столичного региона подходящие для купания первые выходные августа. По ее словам, вода в небольших водоемах уже прогрелась до +19…+20 градусов, а максимум температуры традиционно приходится как раз на конец июля — начало августа.

Синоптик уточнила, что прохладнее вода остается только в быстрых реках и в зонах сброса водохранилищ — например, в Истре ее температура не превышает +15…+17 градусов. Погоду в предстоящие выходные будет определять периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Ночами воздух в Москве остынет до +15…+18 градусов, по области — до +13…+18 градусов. Днем в столице прогнозируется +25…+27 градусов, а по региону воздух прогреется до +23…+28 градусов.