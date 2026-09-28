Аппендикс, желчный пузырь и почка: какие органы можно удалить без серьезного риска?

Китайские специалисты составили список внутренних органов, удаление которых не несет серьезной угрозы для здоровья. Как пишет ИА ЕЛЬ , первым в перечне идет аппендикс: хотя он и участвует в пищеварении, его отсутствие не представляет критической опасности. При аппендиците удаление отростка не отражается на дальнейшей жизни.

В список также входит желчный пузырь, накапливающий желчь для расщепления жиров. При образовании камней орган могут удалить, и это не оказывает значительного влияния на здоровье. Человеку вполне достаточно одного легкого, если второе удалено, однако следует избегать чрезмерных нагрузок и других рисков для оставшегося. При раке желудка может потребоваться удаление самого органа, отвечающего за переваривание пищи: жизнь после операции возможна, но требует изменений в рационе. Почки, которые часто пересаживают в хирургической практике, также не являются критичными при потере одной из них.