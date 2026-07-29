Арбуз вместо тунца: эксперты оценили вирусный рецепт, который раскрутили соцсети
«Мойка78»: запекание разрушает витамин С в арбузе и повышает калорийность
В социальных сетях распространился рецепт так называемого «арбузного тунца» — мякоть плода запекают, имитируя рыбное блюдо. Сайт «Мойка78» разобрался, насколько такой продукт полезен.
По данным издания, сам по себе арбуз примерно на 90% состоит из воды, богат ликопином, калием, магнием и антиоксидантами. Однако при запекании часть витаминов, особенно витамин С, разрушается, концентрация сахаров увеличивается, а добавление масла и соевого соуса может заметно повысить калорийность блюда.
В качестве более безопасного способа для любителей необычных вкусов специалисты рекомендуют засолку: при таком методе арбуз приобретает пряный, солоноватый оттенок с лёгкой кислинкой.