Фуд-эксперт Александр Панченко в беседе с « Абзацем » посоветовал россиянам, возмущенным высокими ценами на арбузы, просто подождать пару недель. По его словам, в начале сезона стоимость всегда растет примерно две недели, но с приходом массового урожая начнет плавно снижаться.

Эксперт предположил, что в районе 10–15 августа цены скорректируются вниз минимум на 10–15%, а в пик сезона арбузы в среднем будут стоить около ₽90–95 за килограмм. Аналогичная ситуация наблюдалась с черешней: на старте она доходила до ₽1,5 тысячи за килограмм, на пике подешевела вдвое, а ближе к концу сезона из-за дефицита снова пошла вверх и исчезла с прилавков. По данным фотокорреспондента «Абзаца», на 28 июля цены на арбузы в розничных магазинах достигают ₽200 за килограмм, а дыня варьируется от ₽120 до ₽200.