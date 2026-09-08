Аритмию в Москве теперь лечат за 40 минут: новая методика позволяет выписаться уже через день

В Москве начали использовать электропорацию — новую щадящую методику лечения нарушений сердечного ритма. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Процедуру выполняют малоинвазивно через небольшой прокол сосуда. Врач точечно воздействует на участки сердца, провоцирующие сбой ритма, практически не затрагивая соседние ткани и органы. Операция длится не более 40 минут. Благодаря низкой травматичности пациента могут выписать уже через день, что позволяет быстро вернуться к обычной жизни.

Методика включена в столичную систему помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Расширение доступности таких технологий отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».