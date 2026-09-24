Арктика в минусе: почему дорожники Якутии работают себе в убыток и кто виноват?

Союз дорожников Якутии: удорожание ГСМ сделало работу на Севере убыточной

Общество

Дорожная отрасль в арктической зоне Якутии столкнулась с критической ситуацией из-за роста цен на горюче-смазочные материалы и проблем с обеспечением топливом. Союз дорожников республики сообщает, что по ряду государственных контрактов рентабельность работ ушла в минус, а некоторые предприятия были вынуждены привлекать дополнительное кредитование для выполнения обязательств.

В условиях короткого строительного сезона и сурового климата удорожание ГСМ напрямую подрывает экономическую устойчивость отрасли.

Депутат Госсобрания Якутии (Ил Тумэн) и заместитель директора предприятия «Дороги Арктики» Сергей Сивцев заявил о необходимости анализа закупочных цен и контроля за перепродажей топлива. В качестве одной из мер он предложил наладить системную координацию между дорожными службами и поставщиками ГСМ: дорожные организации должны вести реестры потребностей, а автозаправочные станции — иметь четкое понимание объемов, необходимых для исполнения госконтрактов. При этом сеть автомобильных дорог в арктической зоне остается ключевым связующим звеном для многих отраслей экономики и отдаленных населенных пунктов.

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