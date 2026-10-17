Аромасвечи под угрозой: врач Кондрахин рассказал, чем опасно горение парафина

Врач Кондрахин: парафиновые свечи выделяют канцерогены и опасны для здоровья

Общество

Врач общей практики Андрей Кондрахин в беседе с «Абзацем» предупредил, что парафин в ароматических свечах при сжигании выделяет канцерогены, способные при регулярном вдыхании повышать риск рака.

По его словам, токсичность продуктов распада резко возрастает в закрытых и плохо проветриваемых помещениях. Врач предположил, что высокая концентрация химических соединений постепенно отравляет организм, что со временем может привести к тяжелым аллергическим реакциям или системным патологиям. Кондрахин отметил, что аромасвечи, как правило, делают из парафина, а продукты его горения являются онкогенным фактором и могут вызывать рак. Если человек постоянно находится в облаке дыма, горение парафина продолжает отравлять организм. Врач также допустил, что резкие синтетические запахи и добавки могут спровоцировать бронхоспазм или анафилактический шок у предрасположенных к аллергии людей. Он пояснил, что использовать такие аксессуары следует кратковременно, как сеанс физиотерапии, с обязательным проветриванием после. Если свеча используется недолго — для медитации, расслабления или ванны, — это допустимо, но постоянно сидеть в дыму нельзя.

При этом «Абзац» отмечает, что масштабные научные работы ставят под сомнение прямую связь между использованием свечей и риском тяжелых патологий. В 2014 году в журнале Regulatory Toxicology and Pharmacology было опубликовано исследование группы ученых под руководством Томаса Петри, которое оценивало риски выбросов от свечей. Результаты показали, что даже при частом использовании уровень выделяемых соединений остается значительно ниже предельно допустимых норм безопасности, установленных Всемирной организацией здравоохранения.

Читайте также

Переработка червивых яблок с пользой: шеф-повар раскрыл 3 рецепта без сахара

Переработка червивых яблок с пользой: шеф-повар раскрыл 3 рецепта без сахара

Как отличить сезонную линьку у питомца от проблем со здоровьем

Как отличить сезонную линьку у питомца от проблем со здоровьем

Пожить по уставу: в Лужецком монастыре прошел первый заезд «Монастыринга»

Пожить по уставу: в Лужецком монастыре прошел первый заезд «Монастыринга»

«Мы увидим резкие изменения». Гейтс предупредил о сюрпризах от ИИ

«Мы увидим резкие изменения». Гейтс предупредил о сюрпризах от ИИ

Дома разрушены, есть погибший: что известно об атаке БЛПА на Подмосковье

«Дети идут в школу по темноте». В ОП предложили перенести начало уроков в школах на 9 утра

«Дети идут в школу по темноте». В ОП предложили перенести начало уроков в школах на 9 утра

Спрос на подготовку к ЕГЭ по физике почти удвоился за год

Спрос на подготовку к ЕГЭ по физике почти удвоился за год

До 400 посещений в смену: назван срок открытия новой детской поликлиники в Пушкино

До 400 посещений в смену: назван срок открытия новой детской поликлиники в Пушкино

По Европе пешком: 69-летняя пенсионерка из Ногинска покорила соцсети тревел-блогом

По Европе пешком: 69-летняя пенсионерка из Ногинска покорила соцсети тревел-блогом

Аэропорт Ижевска сменил руководителя: запись появилась в ЕГРЮЛ 9 октября

Жителям Подмосковья рассказали о конференции по социальной архитектуре в Петербурге

Жителям Подмосковья рассказали о конференции по социальной архитектуре в Петербурге

Бюджет российского города трещит по швам: депутаты обратились к правительству региона

Бюджет российского города трещит по швам: депутаты обратились к правительству региона

Добавьте mosregtoday.ru в избранное