Аромасвечи под угрозой: врач Кондрахин рассказал, чем опасно горение парафина

По его словам, токсичность продуктов распада резко возрастает в закрытых и плохо проветриваемых помещениях. Врач предположил, что высокая концентрация химических соединений постепенно отравляет организм, что со временем может привести к тяжелым аллергическим реакциям или системным патологиям. Кондрахин отметил, что аромасвечи, как правило, делают из парафина, а продукты его горения являются онкогенным фактором и могут вызывать рак. Если человек постоянно находится в облаке дыма, горение парафина продолжает отравлять организм. Врач также допустил, что резкие синтетические запахи и добавки могут спровоцировать бронхоспазм или анафилактический шок у предрасположенных к аллергии людей. Он пояснил, что использовать такие аксессуары следует кратковременно, как сеанс физиотерапии, с обязательным проветриванием после. Если свеча используется недолго — для медитации, расслабления или ванны, — это допустимо, но постоянно сидеть в дыму нельзя.

При этом «Абзац» отмечает, что масштабные научные работы ставят под сомнение прямую связь между использованием свечей и риском тяжелых патологий. В 2014 году в журнале Regulatory Toxicology and Pharmacology было опубликовано исследование группы ученых под руководством Томаса Петри, которое оценивало риски выбросов от свечей. Результаты показали, что даже при частом использовании уровень выделяемых соединений остается значительно ниже предельно допустимых норм безопасности, установленных Всемирной организацией здравоохранения.