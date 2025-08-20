Артемий Лебедев нашел неожиданное преимущество Москвы перед Западом

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил о неожиданном преимуществе Москвы перед крупнейшими городами США и Европы — высочайшем качестве укладки асфальта и работе коммунальных служб. Об этом сообщает Lenta.ru.

Артемий Лебедев в своем новом видео-обзоре провел необычное сравнение, заявив, что московские дороги существенно превосходят по качеству покрытия магистралей в Париже и Нью-Йорке. По его мнению, работа столичных коммунальных служб выглядит образцово на фоне западных коллег.

Дизайнер с иронией предложил всем «просветителям» с Запада, поучающим россиян, для начала внимательно изучить состояние инфраструктуры у себя дома. Он отметил, что в европейских и американских мегаполисах с асфальтом зачастую существуют серьезные проблемы, а кое-где его и вовсе не хватает.

Лебедев также пошутил на тему политического устройства, связав качество дорожного покрытия с эффективностью управления. Его комментарии регулярно провоцируют оживленные дискуссии в соцсетях. Артемий Лебедев — один из самых известных и скандальных дизайнеров Рунета, основатель студии, автор нашумевших книг и блогер с многомиллионной аудиторией.

