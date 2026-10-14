Атаки на дата-центры банков: эксперт Бархота советует запастись наличными

Финансовый эксперт Андрей Бархота посоветовал иметь запас наличных на неделю или месяц расходов на фоне атак на дата-центры банков России. По его словам, повреждение серверов не означает потерю денег на депозитах и накопительных счетах. Об этом он заявил « Абзацу » после атаки ВСУ по дата-центру Сбера в Саратовской области 14 октября.

Бархота отметил, что повреждение инфраструктуры не сказывается на кредитном риске и не означает потерю вкладов. Он сравнил ситуацию с новой дверью в подъезде, где сломалась одна ступенька, но дом стоит. Эксперт призвал не допускать паники и снятия вкладов. По его мнению, лучше всего держать остатки в разных банках в пределах страховой суммы ₽1,4 млн.

Эксперт также посоветовал хранить не менее половины средств на накопительных счетах с возможностью быстрого снятия без потери процентов, а остальное распределять по срочным депозитам. При этом иметь дома запас наличных на случай кратковременных технических ограничений, по его оценке, вполне целесообразно. Бархота рекомендовал хранить не меньше недельных расходов, то есть одной четверти месячных, а лучше — месячные расходы. Остальное, если держать на счетах, лучше размещать на накопительном счете для быстрого снятия без потери процентов, а остальное использовать на срочных депозитах.