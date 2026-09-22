АТОР опровергла слухи о вспышке ковида в Таиланде: туры не отменяют, паники нет

АТОР: туроператоры не выпускали предупреждений о COVID-19 в Таиланде

Общество

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла распространяемую в СМИ и Telegram-каналах информацию о якобы существующих угрозах для туристов в Таиланде из-за коронавируса. Как заявили в пресс-службе организации, туроператоры не выпускали никаких предупреждений, не отменяют уже оплаченные туры и не предпринимают иных действий, о которых пишут некоторые медиа. Причина — отсутствие реальной угрозы безопасности.

По данным АТОР на 22 сентября 2026 года, официальной вспышки COVID-19 в Таиланде нет, власти не вводят ограничений. Уровень заболеваемости ковидом сейчас почти втрое ниже, чем в предыдущие три года, а летальность остается на крайне низком уровне — 0,02%, что сопоставимо с обычным гриппом. Азиатские СМИ, включая китайские, также опровергают слухи о «тяжелой вспышке», указывая на их первичное распространение через российские медиа.

В АТОР добавили, что российские туроператоры не фиксируют всплеска аннуляций туров в Таиланд — показатели остаются на обычном среднегодовом уровне. Представителей СМИ призвали ориентироваться на официальные данные авторитетных отраслевых и государственных источников.

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