Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла распространяемую в СМИ и Telegram-каналах информацию о якобы существующих угрозах для туристов в Таиланде из-за коронавируса. Как заявили в пресс-службе организации, туроператоры не выпускали никаких предупреждений, не отменяют уже оплаченные туры и не предпринимают иных действий, о которых пишут некоторые медиа. Причина — отсутствие реальной угрозы безопасности.

По данным АТОР на 22 сентября 2026 года, официальной вспышки COVID-19 в Таиланде нет, власти не вводят ограничений. Уровень заболеваемости ковидом сейчас почти втрое ниже, чем в предыдущие три года, а летальность остается на крайне низком уровне — 0,02%, что сопоставимо с обычным гриппом. Азиатские СМИ, включая китайские, также опровергают слухи о «тяжелой вспышке», указывая на их первичное распространение через российские медиа.

В АТОР добавили, что российские туроператоры не фиксируют всплеска аннуляций туров в Таиланд — показатели остаются на обычном среднегодовом уровне. Представителей СМИ призвали ориентироваться на официальные данные авторитетных отраслевых и государственных источников.