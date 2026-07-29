Авария, кома и мнимая немота: как пенсионерка из Кузбасса больше года кормила выдуманного больного

В Киселевске 67-летняя пенсионерка больше года переводила деньги интернет-кавалеру, который выдумал аварию, гибель сына, кому и проблемы с речью. В общей сложности она отправила мошеннику более ₽100 тысяч. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на полицию Кузбасса.

По данным правоохранителей, женщина начала общаться с мужчиной на сайте знакомств весной прошлого года. Вскоре тот рассказал, что его сын якобы погиб в аварии, а сам он попал в больницу. Пенсионерка перевела ему ₽10 тысяч на обследование и еще ₽20 тысяч на похороны. Затем злоумышленник «впал в кому», а выйдя из нее, общался только текстом, ссылаясь на проблемы с речью. Под видом оплаты лечения и разблокировки счетов он вытянул из потерпевшей более ₽100 тысяч. Когда женщина попросила вернуть долг, мошенник прислал липовый чек о переводе, но деньги на счет так и не поступили. После обращения в полицию возбуждено уголовное дело, аферисту грозит до пяти лет лишения свободы.