В Энгельсском районе Саратовской области дом признали аварийным и подлежащим сносу. Постановление на этой неделе подписал глава района Максим Леонов. Речь о доме № 29 на улице Гагарина в поселке имени Карла Маркса.

По данным из открытых источников, здание построено в 1981 году, а спустя 45 лет пришло в негодность. Срок отселения установлен до 1 декабря 2027 года. В постановлении сказано, что собственникам помещений нужно осуществить снос дома к этой дате. Если этого не произойдет, власти начнут процедуру изъятия здания для муниципальных нужд.