Аварийный мост, 29 предаварийных и ₽8,8 млрд на ремонт: как спасают мосты Калужской области

61% мостов в Калужской области находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом стало известно на рабочем совещании регионального правительства, где основной темой стал ремонт мостовых переходов, передает ГТРК Калуга ⁠.

В регионе насчитывается 274 моста общей протяженностью 15,7 тыс. метров. Среди них 256 железобетонных, два металлических и 16 комбинированных. Часть сооружений построена еще в советское время. По результатам постоянной диагностики, 77 мостов признаны хорошими, 167 — неудовлетворительными, 29 — предаварийными, один — аварийным. По аварийному объекту движение перекрыто, пользователям предложены альтернативные маршруты.

Помимо капитального ремонта, на мостах заменяют перила, ограждения, функциональные элементы и швы. Это продлевает ресурс сооружений до следующего ремонта или реконструкции и позволяет выводить их из предаварийного статуса. С 2016 по 2025 год количество предаварийных объектов сократилось с 48 до 29, отремонтировано 38 сооружений.

В 2026 году работы ведутся на шести мостовых переходах — это 312 метров дорожного полотна. Общая стоимость проектов — ₽855 млн. При ремонте применяются новые технологии: вибролитая асфальтобетонная смесь обеспечивает экономическую эффективность, водонепроницаемость и колееустойчивость, а композитные материалы позволяют проводить многократный монтаж и экологически чисты. Министерство транспорта Калужской области подготовило план: за 10 лет в нормативное состояние приведут 61 сооружение. Финансирование составит ₽8,8 млрд.