Автобусы Мострансавто будут перевозить участников проекта «Поезд памяти» в парк «Патриот» в Одинцово

Автобусы АО «Мострансавто» будут перевозить школьников-участников военно-патриотического проекта «Поезд памяти» и сопровождающих их лиц в парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в Одинцово в следующий понедельник. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что перевозку пассажиров будут осуществлять автобусы большого класса, оборудованные сиденьями с ремнями безопасности, тахографами и спутниковыми навигационными системами и желтыми проблесковыми маячками. Все транспортные средства до начала работы пройдут предрейсовую проверку, а их водители — инструктаж по безопасности перевозок детей.

«В этом году проходит третий сезон «Поезда Памяти», 20 июня специальный состав со старшеклассниками восьми стран СНГ отправился из Москвы в Брест. За две недели школьники посетят 15 городов, сыгравших важную роль для Победы в Великой Отечественной войне», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.