Автобусы в Калининградской области подорожали: сколько теперь стоит доехать до Балтийска и курортов?

«Русский Запад»: в Калининградской области подорожали автобусные билеты

Общество

С 21 октября 2026 года в Калининградской области заметно выросли цены на автобусные билеты. Как показал мониторинг «Русского Запада», сильнее всего подорожал маршрут в Балтийск: после повышения 4 октября 2025 года поездка из центра Калининграда до самого западного города России на транспорте перевозчика «Regio Express» стоила ₽230, а теперь — ₽265.

На автобусах в Советск цена прибавила ₽50: до подорожания билет стоил ₽500, сейчас — ₽550. Заметно выросли тарифы и на курортных направлениях. Дорога в Зеленоградск с 21 октября стоит ₽180 вместо ₽159, в Светлогорск — ₽215 (было ₽188). Билет в Янтарный (конечная Синявино) обойдется в ₽270. Проезд до аэропорта Храброво подорожал до ₽220, тогда как в прошлом году он стоил ₽180.

По данным Калининградстата, с октября 2025-го по октябрь нынешнего года дизельное топливо в регионе подорожало на 12,17–12,76%.

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