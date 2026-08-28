С 21 по 27 августа Бюро по туризму Азербайджана провело серию рекламных мероприятий в Казахстане и Узбекистане, чтобы привлечь туристов из Центральной Азии. Презентации прошли в Шымкенте, Алматы, Астане и Ташкенте.

В мероприятиях участвовали восемь представителей туристической отрасли Азербайджана, включая авиакомпанию «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Гостям — более 400 турагентствам, туроператорам, авиакомпаниям, отелям и СМИ — рассказали о стране как о круглогодичном направлении. Отдельно представили отдых на Каспийском побережье, горнолыжные курорты, оздоровительный туризм, культуру, кухню и современную туристическую инфраструктуру.

В рамках мероприятий прошли деловые встречи, на которых обсуждались перспективы сотрудничества и совместные проекты между туристическим бизнесом Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.