Бахнуло и все: женщину достали из заблокированного после атаки ВСУ дома в Донецке

В Пролетарском районе Донецка спасатели МЧС ДНР провели операцию по освобождению жительницы многоквартирного дома, оказавшейся под завалами после обрушения подъездных конструкций. По данным РИА Новости, инцидент произошел во вторник, 9 сентября, в результате нападения Вооружённых сил Украины.

По словам пострадавшей, сначала от стены отлетела плитка, после чего окна вылетели во всех направлениях. Лестница полностью обрушилась.

«Бахнуло и все. Больше я ничего не помню, честно вам скажу. Я была в шоке. Я теперь не знаю, как мне тут вещи остальные брать», — рассказала освобожденная жительница дома.

В результате нападения и последующего разрушения конструкций были повреждены и другие квартиры, а также общественные зоны здания.

Спасательные операции и разбор завалов продолжаются. Информация о других пострадавших уточняется. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб и представители местных органов власти.

Ранее сообщались, что последствия ракетного удара ВСУ по жилой многоэтажке в Макеевке попали на видео.