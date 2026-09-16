Врач-терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с РИАМО рассказала, чем опасны бактерии, обитающие на клавиатуре. По ее словам, они редко вызывают заболевания у человека, но о гигиене забывать не стоит.

Специалист пояснила, что на клавиатурах, компьютерных мышках и экранах смартфонов чаще всего встречаются бактерии, постоянно живущие на коже человека: различные виды коагулазонегативных стафилококков, микрококки и коринебактерии. Для здоровых людей они, как правило, не представляют угрозы.

Врач отметила, что на поверхностях могут обнаруживаться и условно-патогенные микроорганизмы. Их появление часто связано с нарушением правил личной гигиены — например, если человек садится за клавиатуру сразу после туалета, не вымыв руки.

Кроме того, на гаджетах могут сохраняться вирусы респираторных инфекций и грибки. Особенно это актуально, если устройствами пользуются несколько человек, предупредила Бурнацкая.