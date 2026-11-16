Бали без визы: Россия и Индонезия могут договориться до конца года

ТАСС: у россиян может появиться возможность отдыхать на Бали без виз

Общество

Россия и Индонезия работают над соглашением о безвизовом режиме — его могут заключить уже до конца 2026 года. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов. По его словам, процесс идет и работа ведется не только с Индонезией, а результат, возможно, будет достигнут до конца года.

Заявление прозвучало на полях генеральной ассамблеи движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма — „За свободу наций!“». О конкретных сроках подписания соглашения пока не сообщается: таким образом, речь идет о переговорах, а не о уже действующем безвизовом режиме, и для туристов, планирующих поездку на Бали, это пока лишь перспектива.

Читайте также

Незаметный кадр обернется сроком: владельцев умных очков предупредили о рисках

Незаметный кадр обернется сроком: владельцев умных очков предупредили о рисках

«Девушки были в шоке»: голый мужчина ворвался в студию пилатеса в Петербурге

«Девушки были в шоке»: голый мужчина ворвался в студию пилатеса в Петербурге

Россиянку шокировали цены на вакцинацию детей от ветрянки

Россиянку шокировали цены на вакцинацию детей от ветрянки

Энергетические ограничения: Школьники Севастополя выйдут на учебу в понедельник

«Темп работ высокий»: Движение поездов через Виледь восстановят в ноябре

«Темп работ высокий»: Движение поездов через Виледь восстановят в ноябре

Достоевский становится все популярнее в Южной Корее: переводчица объяснила любовь к русской классике

Достоевский становится все популярнее в Южной Корее: переводчица объяснила любовь к русской классике

Отпевание Федосеевой-Шукшиной проходит в храме Воскресения Словущего

Новый Mitsubishi Pajero собрал 5500 предзаказов в Японии за первый месяц

Атака БПЛА ВСУ на Подмосковье и Москву 16 ноября 2026-го: сколько дронов сбили — последние новости

Иллюзия защищенности: психолог объяснила феномен тяги женщин к «крутым» партнерам

Иллюзия защищенности: психолог объяснила феномен тяги женщин к «крутым» партнерам

«Это лишь отложит проблему». Почему опасно снимать самозапрет на кредиты?

«Это лишь отложит проблему». Почему опасно снимать самозапрет на кредиты?

Исповедь перед ИИ: священник из Ногинска назвал главные риски нейросетей

Исповедь перед ИИ: священник из Ногинска назвал главные риски нейросетей