Бали без визы: Россия и Индонезия могут договориться до конца года
ТАСС: у россиян может появиться возможность отдыхать на Бали без виз
Россия и Индонезия работают над соглашением о безвизовом режиме — его могут заключить уже до конца 2026 года. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов. По его словам, процесс идет и работа ведется не только с Индонезией, а результат, возможно, будет достигнут до конца года.
Заявление прозвучало на полях генеральной ассамблеи движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма — „За свободу наций!“». О конкретных сроках подписания соглашения пока не сообщается: таким образом, речь идет о переговорах, а не о уже действующем безвизовом режиме, и для туристов, планирующих поездку на Бали, это пока лишь перспектива.