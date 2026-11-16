Бали без визы: Россия и Индонезия могут договориться до конца года

Россия и Индонезия работают над соглашением о безвизовом режиме — его могут заключить уже до конца 2026 года. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов. По его словам, процесс идет и работа ведется не только с Индонезией, а результат, возможно, будет достигнут до конца года.