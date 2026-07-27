Бали, США и Перу в одной республике: россиянка раскрыла, где в Дагестане прячется заграница

По ее словам, Дагестан — это регион, где природа собрала в одном месте невероятные локации: высокие горы, водопады, карьеры, дюны, ущелья и каньоны. В этом году она прилетела туда уже не в первый раз и планирует вернуться следующим летом. Из Самары в Махачкалу в сезон летают прямые рейсы, авиабилеты можно найти от ₽6000, такси в республике также недорогое, поскольку большинство автомобилистов ездят на газу. Анна обратилась к уже проверенному гиду, который забронировал дом в горах, организовал питание и комфортабельный автомобиль — тот самый отдых, где ни о чем не нужно думать, а только наслаждаться пейзажами и местной кухней.

Дагестан она назвала очень гостеприимной республикой с вкуснейшими национальными блюдами, которые на горном воздухе ощущаются еще лучше. Отдельный восторг — пить кофе с видом на горы высотой 4000 метров. Местный фирменный раф с урбечом и мороженое с урбечом, а также травы для чая и сам урбеч становятся отличными подарками для близких.

По мнению путешественницы, южный Дербент и граничащая с запада Чечня — тоже интересные направления, а в Махачкале можно искупаться в Каспийском море. Но главная красота сосредоточена в горах, каньонах и водопадах. Локации Дагестана напоминают заграницу: Чохские террасы похожи на рисовые поля Бали, теснины — на каньоны США, а древний Гамсутль — на Мачу-Пикчу в Перу.