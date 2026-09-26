Бангкок объявил режим бедствия: что происходит с российскими туристами?

Власти Бангкока объявили режим стихийного бедствия во всех 50 районах города из-за сильных муссонных ливней и угрозы наводнений. Несмотря на это, российские туристы в столице Таиланда находятся в безопасности, а на популярных курортах обстановка остается стабильной. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам россиянки, живущей в Бангкоке, дождь идет непрерывно, некоторые магазины и кафе не открываются, доставка и такси труднодоступны, такси можно ждать два часа. Она отметила, что к 29 сентября погода должна наладиться. Гиды, работающие с российскими туристами, рассказали «Вестнику АТОР», что с туристами все в порядке, люди пережидают ливни в отелях, торговых центрах, кафе и массажных салонах.

Ряд экскурсий затруднен: прогулки по каналам отменены, остальные проводятся с ограничениями и возможными задержками или отменой в зависимости от ситуации на дорогах. На пляжных курортах обстановка стабильная. Туристам советуют закладывать больше времени на дорогу, особенно при поездках в аэропорты и на вокзалы, проверять дорожную обстановку и погодные сводки, пользоваться горячими линиями. Управление по туризму Таиланда (TAT) следит за ситуацией и координирует действия с городскими службами, обещая оперативную поддержку пострадавшим. Для помощи можно обращаться в контакт-центр TAT (1672) и туристическую полицию Таиланда (1155).