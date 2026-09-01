Священнослужители объяснили, может ли грех быть первопричиной бедности. По их словам, духовная жизнь не измеряется деньгами и положением в обществе, а бедность, как и богатство, — это прежде всего испытание для человека. Об этом пишет ИА « Кулик ».

В Евангелии действительно говорится, что богатому трудно войти в Царствие Божие. Об этом напоминают притчи о богаче и Лазаре и о богатом юноше: у состоятельных людей больше возможностей и, соответственно, сильнее искушения. При этом священники подчеркивают: одновременно служить Господу и собственным прихотям невозможно. Поэтому в Псалмах сказано: если богатство умножается, не стоит прилагать к нему сердце.

Христос говорил ученикам, что нищие всегда будут рядом, но сам Он пребывает с ними не всегда. Смысл этих слов в том, что бедность — не признак того, что человек когда-то оступился. Это такое же испытание, как и богатство. Состоятельность проверяет одни качества души, а нужда — другие. При этом бедность крайне редко сама становится причиной греха, отмечают в Церкви.