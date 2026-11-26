Спрос красноярских компаний на облачные решения МТС с начала года вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. В топ услуг вошли виртуальная инфраструктура, резервное копирование и ИТ-аутсорсинг. Об этом сообщила МТС.

Больше всего заказов приходится на ИТ и телеком (около 30%), добывающую промышленность (25%), строительство (15%) и медицину (10%). Чаще всего бизнес берет «базовую пару» из вычислительных мощностей и резервного копирования: на такие сделки приходится около 40% спроса. Облако позволяет не вкладываться в собственные серверы и снижает затраты на их содержание. В резервное копирование чаще всего инвестируют добывающие, оптовые и автотранспортные компании. Растет интерес и к передаче управления ИТ-инфраструктурой на аутсорсинг.

Директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин отметил, что облако становится цифровым фундаментом бизнеса. По его словам, одной из точек роста стал гибрид облака и искусственного интеллекта: компании просят развернуть доступ к языковым моделям, причем вычисления идут в защищенном контуре МТС, а модель не сохраняет запросы и не обучается на них.