«Белая горячка» на второй-четвертый день: почему резко бросать пить после запоя смертельно опасно

Нарколог Хакимзанов: резкий отказ от алкоголя может быть смертельно опасен

Общество

Резкий отказ от алкоголя может быть опасен для жизни, особенно для людей в запое. Об этом «Ленте.ру» рассказал нарколог клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов. По его словам, отказ от спиртного — важный и правильный шаг, однако резкое прекращение употребления вызывает сильнейший стресс и повышает риск синдрома отмены.

Он проявляется тревогой, дрожанием рук, повышенным потоотделением, нарушением сна и учащенным сердцебиением; возможны тошнота, рвота, нарушения сердечного ритма и повышение артериального давления.

У людей с длительным стажем употребления могут начаться похожие на эпилептические припадки алкогольные судороги, а также яркие и неприятные слуховые, зрительные или тактильные галлюцинации. Самым опасным осложнением нарколог назвал алкогольный делирий, известный как «белая горячка»: он развивается обычно на второй-четвертый день после прекращения употребления и характеризуется спутанностью сознания, галлюцинациями, лихорадкой, нестабильным пульсом и давлением. Человек теряет связь с реальностью, видит устрашающие образы, слышит голоса, испытывает страх и тревогу. Без лечения смертность из-за проявлений алкогольного делирия достигает 15–20%, предупредил Хакимзанов.

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