Православная церковь не запрещает беременным посещать кладбище. Священник Александр Ермолин подчеркнул, что народные приметы о «негативной энергии» таких мест — суеверие. Об этом пишет « Татар-информ ».

По его словам, реальную опасность для будущей матери могут представлять только обычные условия, например холодная погода. Главной задачей родственников остается молитвенная память об умершем. Уборка могилы и уход за захоронением — правильные действия, но они не заменяют молитву.

Священнослужитель также напомнил, что к церковным правилам не относятся требования обязательно закрывать ограду, посещать могилу в определенные часы или проводить отпевание строго до полудня. Православие не учит, что душа умершего остается у могилы и зависит от таких действий.

Ошибочным обычаем в епархии считают употребление спиртного у могил и выливание алкоголя на землю. Не нужно оставлять усопшим продукты: еду правильнее отдать нуждающимся. Для оформления захоронения священник рекомендует живые цветы.

В Пасху и поминальные дни основной акцент также следует делать на молитве: сначала посетить храм, затем приехать на кладбище, привести могилу в порядок и помолиться там.