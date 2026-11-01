Беременным можно на кладбище? В РПЦ развеяли главный миф и назвали условие

«Кулик»: в РПЦ разрешили беременным посещать кладбище при хорошем самочувствии

Общество

В Русской православной церкви объяснили, можно ли беременным женщинам посещать кладбище. Священнослужители подчеркнули, что кладбище не является неким «энергетическим пространством», где открывается портал в мир иной, и не представляет собой место сбора особых недобрых сил. Об этом пишет ИА «Кулик».

По их словам, посещение кладбища не несет мистической опасности ни для какого возраста, пола или народа, и беременная женщина здесь не исключение. Если позволяет физическое здоровье, можно приходить даже на похороны.

Батюшки отметили, что беременность не является «противопоказанием» к посещению кладбищ. Ребенок душой понимает то, что чувствует и во что верит мама, а воспитывается он не только умом, но и примером и добротой. В РПЦ призвали не верить суевериям, связанным с беременностью, похоронами и свадьбами. Таким образом, церковь не видит препятствий для посещения кладбища беременными, если позволяет самочувствие, и советует руководствоваться не приметами, а разумением и верой.

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